Agevolazioni per l'iscrizione alle scuole dei gemelli. A Rimini sono 33 coppie

Attualità

Rimini

| 13:13 - 19 Febbraio 2019

Due gemelli impegnati nello studio (foto di repertorio).

L'agevolazione nel punteggio riservata ai gemelli che si iscrivono agli asili e scuole per l'infanzia del Comune di Rimini è stata la principale novità introdotta quest’anno in tema di diritto allo studio. Nello specifico, tramite una delibera di Giunta, è stato dato alle famiglie con figli gemelli un punto in più in graduatoria, nell’ipotesi della doppia iscrizione. Una novità semplice ma in grado di incidere concretamente per un numero crescente di famiglie riminesi. Numeri alla mano – che riportiamo completi nella tabella di seguito – in soli quattro anni, sono aumentati di ben sedici unità, passando dalle 25 coppie (50 bimbi) iscritte nel 2016-2017, alle 33 (66 bimbi) iscritti per il prossimo anno 2019-2020. Numeri che testimoniano un cambio rapido e costante nella conformazione e struttura delle famiglie riminesi che, al pari di altre variabili, va considerato nella organizzazione del sistema di agevolazioni previste per la domanda nei nidi e scuole per l'infanzia comunali.