Centoquarantasei persone hanno trovato un'occupazione grazie al fondo per il lavoro

| 13:00 - 19 Febbraio 2019

Mario Galasso direttore Caritas Rimini.

Grazie ad esso 146 persone in difficoltà economica hanno trovato un impiego in 83 aziende del riminese. E’ il ‘Fondo per il lavoro’, progetto promosso dalla Caritas Diocesana della Provincia di Rimini che si propone di agevolare l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità (economica, sociale e familiare) e di incentivare le aziende all’assunzione tramite l’erogazione di incentivi economici. Per approfondire le tematiche legate al Fondo e alla sua diffusione a livello provinciale, la stessa Caritas ha organizzato un incontro pubblico che si terrà giovedì 21 febbraio alle 18.30 presso la sala Ex Lavatoio (via Concia) di Morciano di Romagna. L’incontro è aperto a tutti, ma è rivolto in particolar modo ad amministrazioni locali, commercialisti, associazioni di categoria ed attività produttive.