Pesca illegale, beccato con un tonno rosso gigante e sanzionato di 2000 euro

Cronaca

Rimini

| 12:56 - 19 Febbraio 2019

L'esemplare di tonno rosso sequestrato.

Le Capitanerie di Porto di Rimini e Pesaro hanno posto in essere un'attività di indagine per la repressione di fenomeni di pesca illegale. Gli uomini del locale ufficio marittimo di Riccione, sotto il coordinamento della sala operativa della Guardia Costiera di Rimini, hanno effettuato un appostamento che ha permesso di fermare, al porto, un'imbarcazione di un pescatore: questi aveva pescato un esemplare di tonno rosso di 40 kg. Il pesce è stato sequestrato e il conducente dell'imbarcazione sanzionato con un verbale di 2000 euro, in quanto la pesca sportiva del tonno rosso è autorizzata nel mare Mediterraneo solamente dal 16 giugno al 14 ottobre.