Piero Chiambretti a Rimini a un convegno sul tema turismo e ristorazione

Rimini

| 12:29 - 19 Febbraio 2019



Confcommercio della provincia di Rimini insieme a FIPE, SILB e Regione Emilia Romagna, organizza lunedì 25 febbraio 2019, alle ore 14:30 al Palacongressi di Rimini (sala dell’Arengo) un convegno con ingresso gratuito dal titolo “Riviera, scelta di gusto. Food, Beverage & Emotions propulsori per il turismo”.

Attraverso gli interventi di protagonisti diversi, ma sinergici: il pubblico, il privato e il mondo della rappresentanza delle imprese, saranno coinvolte le istituzioni, le imprese e tutto il sistema associativo di Confcommercio – Imprese per l’Italia, FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento di Ballo e di Spettacolo). Il convegno sarà anche l’occasione per parlare di contributi per il turismo e per approfondire, anche attraverso i dati della ricerca statistica affidata all’Ufficio Studi di FIPE – Confcommercio e all’intervento del CAST (Centro di Studi Avanzati per il Turismo dell’Università di Bologna, Campus di Rimini) il ruolo e la grande valenza di “food, beverage & emotions” per il rilancio dell’intero settore.

Per dialogare sul tema intervengono: Stefano Bonaccini (presidente Regione Emilia Romagna), Andrea Corsini (assessore al Turismo Regione Emilia Romagna), Andrea Gnassi (sindaco di Rimini e presidente Visit Romagna), Lino Enrico Stoppani (presidente nazionale FIPE – Confcommercio), Maurizio Pasca (presidente nazionale SILB – Confcommercio), Luciano Sbraga (vicedirettore generale e direttore Ufficio Studi FIPE - Confcommercio), Patrizia Battilani (direttrice CAST Centro di Studi Avanzati sul Turismo Università di Bologna – Campus di Rimini), Gaetano Callà (presidente FIPE – Confcommercio della provincia di Rimini), Gianni Indino (presidente Confcommercio della provincia di Rimini).

Arricchiscono il dibattito con le proprie esperienze: Piero Chiambretti (conduttore tv e imprenditore della ristorazione), Andrea Damante (dj e producer), Mariano Guardianelli e Camilla Corbelli (ABOCAR Due Cucine – Ristorante stellato a Rimini).

Modera il convegno: Sergio De Luca (direttore Comunicazione e Immagine Confcommercio – Imprese per l’Italia).

Gianni Indino, presidente Confcommercio della provincia di Rimini: “Abbiamo deciso di organizzare questo evento per fare emergere il fondamentale ruolo giocato nel settore turismo dal comparto dei pubblici esercizi, dell’intrattenimento, del commercio e dei servizi. Il tema verrà approfondito dai rappresentanti delle categorie economiche, dalle istituzioni, attraverso i dati e con le testimonianze di personaggi noti al grande pubblico, per sottolineare come solo una strategia sinergica può fare vincere al nostro territorio le sfide che ci attendono”.

Gaetano Callà, presidente Fipe della provincia di Rimini: “Il comparto dei servizi, dal mangiare al bere, dal divertimento alla musica, allo shopping, è un ecosistema che fa da propulsore di attrattività al momento della scelta della meta di vacanza e per questo va curato e preservato. I piccoli e grandi piaceri, uniti la capacità imprenditoriale del nostro territorio, trasformano i prodotti in emozioni diventando offerta turistica e generando passaparola reale e virtuale”.

Al termine dei lavori è previsto un momento conviviale con i partecipanti.

Partecipazione gratuita, con obbligo di conferma alla mail info@ascomrimini.it entro giovedì 21 febbraio 2019.