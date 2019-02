Due arresti per evasione e violazioni al programma terapeutico In manette due pregiudicati italiani: il primo non ha rispettato il programma terapeutico presso San Patrignano, il secondo responsabile di evasione

Cronaca Coriano | 12:10 - 19 Febbraio 2019 Nella giornata di lunedì i Carabinieri di Coriano hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione nei confronti di altrettanti soggetti italiani pregiudicati: un 23enne di Palermo e un 38enne di Foggia, entrambi ai domiciliari presso la Comunità di San Patrignano. Il più giovane ha perso il beneficio dei domiciliari a causa delle reiterate violazioni al programma terapeutico impostogli, il secondo invece per evasione (provvedimento restrittivo emeso lo scorso 14 febbraio). I due arrestati si trovano ora reclusi nel carcere dei Casetti di Rimini.