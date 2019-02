Trovato con un etto e mezzo di marijuana, arrestato 33enne di San Giovanni in Marignano

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 12:05 - 19 Febbraio 2019

La droga sequestrata al 33enne di San Giovanni in Marignano.

I Carabinieri di Cattolica hanno sequestrato un etto e mezzo di marijuana e arrestato il suo possessore, un 33enne pregiudicato residente a San Giovanni in Marignano. L'attività di indagine dei Militari ha messo nel mirino il giovane, sospettato di essere un pusher. La perquisizione domiciliare e personale, nel tardo pomeriggio di lunedì, ha permesso il rinvenimento della droga, 150 grammi di marijuana, nonché del materiale per il confezionamento delle dosi. Il 33enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. E' stato processato nella mattinata di martedì.