Calcio giovanile, gli Allievi del Gabicce Gradara vincono di goleada: 7-1

Sport

Gabicce Mare

| 12:00 - 19 Febbraio 2019

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta il bilancio nel week end delle squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.

JUNIORES

GABICCE GRADARA-PERGOLESE 0-1

Sconfitta casalinga per il Gabicce Gradara ad opera della Pergolese, formazione di metà classifica. Una partita equilibrata con occasioni su entrambi i fronti, più pulite nella prima frazione quelle della squadra ospite, più nitide nella ripresa dopo la rete dello svantaggio quelle del Gabicce Gradara: Carburi nel finale ha colpito una traversa. Peccato, perché sotto il profilo del gioco la squadra di Ferri non ha affatto demeritato. Doo la rete al 10' della ripresa di Trufelli

che dalla destra si è accentrato in area trovando l'angolo giusto, la reazione dei padroni di casa è stata incisiva ma non ha prodotto purtroppo frutti come del resto spesso è capitato durante la stagione. Sul filo di lana espulso un giocatore ospite. Prossimo impegno sabato in trasferta (15,30) contro l'Atletico Alma Fano.

GABICCE GRADARA: Teneggi, Galli T. (7' st.Pettinelli), Tardini (36' st. Carburi), Pennacchini (33' st. Nova), Silvagni, Oliva, Grassi (12' st. Paolucci), Cardinali, Galaffi (47' st. Lucarelli), Galli F. Mboup. A disp. Ridolfi, Manna. All. Ferri

ALLIEVI

GABICCE GRADARA - ACCADEMIA GRANATA 7-1

GABICCE GRADARA: Gabellini Marco (1' st. Gabellini Luca), Pelinku (1' st. Zangheri), Della Chiara, Reginelli (1' st. Moroni), Tardini, Ugoccioni, Pizzagalli, Granci, Baldini (1' st. Ferretti), Magi, Carburi. All. Magi.

Immediato il riscatto della squadra Allievi (nella foto). Tra le mura di casa la squadra di Magi ha fatto un solo boccone della Accademia Granata battuta con punteggio tennistico. Netto il divario delle forze in campo del resto testimoniato dalla classifica (gli ospiti sono il fanalino di coda) anche se la partita ha avuto un inizio in salita per la squadra di casa visto che gli ospiti sono riusciti a passare in vantaggio. Immediata la reazione: sono andati a segno Carburi due volte Magi, Ugoccioni, Baldini. Il primo tempo si è chiuso sul 5-1. Nella ripresa il Gabicce Gradara ha arrotondato il risultato Magi con una doppietta. Il prossimo appuntamento domenica (ore 11) in casa contro l'Arzilla.

GIOVANISSIMI

ACCADEMIA GRANATA - GABICCE GRADARA 3-3

Il Gabicce Gradara continua il suo buon momento pareggiando sul campo dell'Accademia Granata per 3-3. Sono sei i risultati utili consecutivi della squadra di Campanelli. Al giro di boa lo score è di 3 vittorie, 3 pareggi e un ko con l'Arzilla. In classifica il Gabicce Gradara è al terzo posto con 12 punti alle spalle della capolista Arcobaleno (18) e del Vismara (13).

La partita è stata equilibrata, giocata a viso aperto e il 3-3 finale è giusto. Il Gabicce Gradara ha interpretato bene la partita, ha tenuto bene il campo di fronte ad una squadra composta per la quasi totalità da 2004 (Gabicce Gradara con 2004 e 2005). Nel primo tempo al 2' Gabellini tira a lato, al 4' occasione in area per l'Accademia Granata in mischia, al 5' Simoncelli Elia colpisce la traversa con un tiro in area; al 28'vantaggio dei padroni di casa su punizione da fuori area che si insacca sotto la traversa. Al 33' gli ospiti sfiorano il pareggio: angolo di Simoncelli Elia, colpo di testa di Magi Andrea con parata del portiere.

Nella ripresa al 2' pareggio di Giacchetti. Dopo un contropiede finalizzato da Simoncelli Elia, l'attaccante si presenta in area, resiste ad una carica e segna la rete dell'1-1. Non c'è tempo per festeggiare che arriva il 2-1: punizione da fuori area, il portiere non trattiene la palla, tap in vincente di un avversario.

Al 14' il 2-2. Punizione da fuori area: il tiro insidioso di Giacchetti non è trattenuto dal portiere, Gaddoni approfitta dell’indecisione e spinge la palla in rete.

Al 18' vantaggio ospite: calcio d'angolo di Simoncelli Elia, Giacchetti sul secondo palo è lesto a ribadire in rete. Il 3-3 al 22' su rigore per fallo di mano di Magi Alberto. Al 27' ultimo brivido con l'Accademia Granata pericoloso con un colpo di testa a lato di poco. Migliore in campo per il Gabicce Gradara Elia Simoncelli. Prossimo appuntamento con l'Arzilla domenica alle 9,30.

GABICCE GRADARA: Simoncelli Riccardo, Cecchini, Magi Alberto, Ferraro, Della Costanza, Gaddoni, Gabellini, Magi Andrea,Simoncelli Elia, Giacchetti, Roiu. Nella ripresa sono entrati: Trufelli, Del Bianco, Giannone, Galli. All. Campanelli.

Area degli allegati

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta il bilancio nel week end delle squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.

JUNIORES

GABICCE GRADARA-PERGOLESE 0-1

Sconfitta casalinga per il Gabicce Gradara ad opera della Pergolese, formazione di metà classifica. Una partita equilibrata con occasioni su entrambi i fronti, più pulite nella prima frazione quelle della squadra ospite, più nitide nella ripresa dopo la rete dello svantaggio quelle del Gabicce Gradara: Carburi nel finale ha colpito una traversa. Peccato, perché sotto il profilo del gioco la squadra di Ferri non ha affatto demeritato. Doo la rete al 10' della ripresa di Trufelli

che dalla destra si è accentrato in area trovando l'angolo giusto, la reazione dei padroni di casa è stata incisiva ma non ha prodotto purtroppo frutti come del resto spesso è capitato durante la stagione. Sul filo di lana espulso un giocatore ospite. Prossimo impegno sabato in trasferta (15,30) contro l'Atletico Alma Fano.

GABICCE GRADARA: Teneggi, Galli T. (7' st.Pettinelli), Tardini (36' st. Carburi), Pennacchini (33' st. Nova), Silvagni, Oliva, Grassi (12' st. Paolucci), Cardinali, Galaffi (47' st. Lucarelli), Galli F. Mboup. A disp. Ridolfi, Manna. All. Ferri

ALLIEVI

GABICCE GRADARA - ACCADEMIA GRANATA 7-1

GABICCE GRADARA: Gabellini Marco (1' st. Gabellini Luca), Pelinku (1' st. Zangheri), Della Chiara, Reginelli (1' st. Moroni), Tardini, Ugoccioni, Pizzagalli, Granci, Baldini (1' st. Ferretti), Magi, Carburi. All. Magi.

Immediato il riscatto della squadra Allievi (nella foto). Tra le mura di casa la squadra di Magi ha fatto un solo boccone della Accademia Granata battuta con punteggio tennistico. Netto il divario delle forze in campo del resto testimoniato dalla classifica (gli ospiti sono il fanalino di coda) anche se la partita ha avuto un inizio in salita per la squadra di casa visto che gli ospiti sono riusciti a passare in vantaggio. Immediata la reazione: sono andati a segno Carburi due volte Magi, Ugoccioni, Baldini. Il primo tempo si è chiuso sul 5-1. Nella ripresa il Gabicce Gradara ha arrotondato il risultato Magi con una doppietta. Il prossimo appuntamento domenica (ore 11) in casa contro l'Arzilla.

GIOVANISSIMI

ACCADEMIA GRANATA - GABICCE GRADARA 3-3

Il Gabicce Gradara continua il suo buon momento pareggiando sul campo dell'Accademia Granata per 3-3. Sono sei i risultati utili consecutivi della squadra di Campanelli. Al giro di boa lo score è di 3 vittorie, 3 pareggi e un ko con l'Arzilla. In classifica il Gabicce Gradara è al terzo posto con 12 punti alle spalle della capolista Arcobaleno (18) e del Vismara (13).

La partita è stata equilibrata, giocata a viso aperto e il 3-3 finale è giusto. Il Gabicce Gradara ha interpretato bene la partita, ha tenuto bene il campo di fronte ad una squadra composta per la quasi totalità da 2004 (Gabicce Gradara con 2004 e 2005). Nel primo tempo al 2' Gabellini tira a lato, al 4' occasione in area per l'Accademia Granata in mischia, al 5' Simoncelli Elia colpisce la traversa con un tiro in area; al 28'vantaggio dei padroni di casa su punizione da fuori area che si insacca sotto la traversa. Al 33' gli ospiti sfiorano il pareggio: angolo di Simoncelli Elia, colpo di testa di Magi Andrea con parata del portiere.

Nella ripresa al 2' pareggio di Giacchetti. Dopo un contropiede finalizzato da Simoncelli Elia, l'attaccante si presenta in area, resiste ad una carica e segna la rete dell'1-1. Non c'è tempo per festeggiare che arriva il 2-1: punizione da fuori area, il portiere non trattiene la palla, tap in vincente di un avversario.

Al 14' il 2-2. Punizione da fuori area: il tiro insidioso di Giacchetti non è trattenuto dal portiere, Gaddoni approfitta dell’indecisione e spinge la palla in rete.

Al 18' vantaggio ospite: calcio d'angolo di Simoncelli Elia, Giacchetti sul secondo palo è lesto a ribadire in rete. Il 3-3 al 22' su rigore per fallo di mano di Magi Alberto. Al 27' ultimo brivido con l'Accademia Granata pericoloso con un colpo di testa a lato di poco. Migliore in campo per il Gabicce Gradara Elia Simoncelli. Prossimo appuntamento con l'Arzilla domenica alle 9,30.

GABICCE GRADARA: Simoncelli Riccardo, Cecchini, Magi Alberto, Ferraro, Della Costanza, Gaddoni, Gabellini, Magi Andrea,Simoncelli Elia, Giacchetti, Roiu. Nella ripresa sono entrati: Trufelli, Del Bianco, Giannone, Galli. All. Campanelli.

Area degli allegati