Grave donna travolta in bici da un'auto in via Amerigo Vespucci

Cronaca

Rimini

| 11:02 - 19 Febbraio 2019

Ciclista investito e soccorso da un'ambulanza, foto di repertorio.

Grave incidente in via Amerigo Vespucci martedì mattina attorno alle 9, dove una donna di 66 anni, in bicicletta, è stata travolta da una vettura, rimanendo ferita in modo molto serio. Le sue condizioni sono apparse, infatti, valutata la dinamica dell'incidente, subito gravi ai soccorritori del 118 che hanno inviato sul posto ambulanza e auto medica. Nello scontro la donna è stata sbalzata violentemente a terra. La 66enne, dopo essere stata medicata sul luogo, è stata trasportata d'urgenza con il codice rosso all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Sul posto la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi.