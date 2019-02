Petroltecnica di Cerasolo pericolosa per l’ambiente: scattano i sigilli

Cronaca

Coriano

| 10:53 - 19 Febbraio 2019

Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico nell'area industriale della Petroltecnica di Cerasolo.

Nella mattinata di martedì i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bologna con il supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Rimini, hanno proceduto al sequestro preventivo dell'area industriale della Petroltecnica di Cerasolo, al confine con la Repubblica di San Marino. Il provvedimento è stato emerso dal gip del Tribunale di Rimini, su richiesta della Procura, scaturito da ripetute violazioni in materia ambientale riscontrate sul sito nel corso degli ultimi anni. In particolare, secondo quanto emerso dall'inchiesta, le società Petroltecnica s.p.a. e Rovereta s.r.l.”, riconducibili allo stesso prorpietario, avrebbero più volte violato le normative in materia ambientale. Dagli accertamenti, infatti, sarebbero emerse irregolarità alle prescrizioni imposte dall’atto autorizzativo, tra cui l’erronea modalità di stoccaggio del rifiuto in ingresso, un inefficace sistema di movimentazione del medesimo da e per i capannoni di trattamento con la conseguente fuoriuscita di miasmi molesti, la inadeguata manutenzione dei capannoni e delle vasche di contenimento dei fanghi pericolosi, inidonei sistemi di aspirazione delle emissioni odorigene, una deteriorata pavimentazione dell’area industriale, la irregolare procedura di trattamento delle terre contaminate con la conseguenza di reimmettere nel circuito commerciale inerti frammisti a rifiuti vari, ed infine un’insufficienza generale delle dotazioni tecniche con cui si svolgerebbe l’attività di trattamento e recupero.



Pertanto, al fine di evitare il protrarsi della situazione che avrebbe potuto portare un pericolo per l'ambiente e per le persone che operano e risiedono in prossimità della zona, è scattato il sequestro preventivo dell’area e degli immobili ad uso industriale delle società interessate. Restano comunque esclusi dal provvedimento i locali ad uso amministrativo e direttivo, così da consentire la prosecuzioni delle attività gestionali anche delle unità locali periferiche, limitando così, per quanto consentito, l’impatto negativo sulla situazione occupazionale.