| 10:31 - 19 Febbraio 2019

Operaio mentre pota una pianta, foto di repertorio.

E' stato portato in ospedale in condizioni giudicate gravi l'uomo rimasto ferito in un infortunio in via Pleiadi, parallela di via Covignano a Rimini, martedì 19 febbraio verso le 9.15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è caduto dal castello del mezzo che usava per potare le piante, all'altezza del civico 85. Sul posto la Polizia di Stato e ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118.