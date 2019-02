Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:06 - 19 Febbraio 2019

Nell'estrazione di sabato scorso il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare nel riminese. La fortuna ha baciato una ricevitoria del centro di Bellaria Igea Marina dove sono stati vinti 50.596 euro con una giocata di 5 euro. E' l'incasso più alto d'Italia nel concorso del 16 febbraio 2019. Il vincitore per effetto di una quaterna (quattro terni e sei ambi) con LottoPiù, ha scelto di giocare sulla ruota di Venezia sui numeri 3-8-13-73-78.