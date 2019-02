Primo test 2019 per il GAS Racing Team in preparazione del Campionato Italiano Velocità

Sport

Rimini

| 09:35 - 19 Febbraio 2019

La compagine riminese.

Temperature quasi primaverili e condizioni pista ottimali per l’esordio 2019 del G.A.S. Racing Team, che si è ritrovato sul circuito di Vallelunga, per una due giorni di test molto proficui in preparazione del Campionato Italiano Velocità, al via il prossimo 30 Marzo.

La compagine riminese ha lavorato con entusiasmo e professionalità, in modo diversificato, causa le individuali finalità dei tre portacolori del Team. Marco Bussolotti al ritorno con il GAS Racing Team ad una stagione di distanza, si è concentrato nel ritrovare il proprio feeling con la moto ed il team. Per Mattia Casadei “Rookie 2018” l’obbiettivo di queste prove è stato di riprendere confidenza dopo il lungo inverno, per continuare a crescere. E’ stata l’occasione per affinare il metodo di lavoro, continuare a conoscere la moto ed il nuovo team per il giovane Luca Bernardi, fresco di salto di categoria.

Una due giorni importante per ritrovare il ritmo in sella alla moto, nella quale si è lavorato molto bene, come una vera squadra. Rivedremo il G.A.S. Racing Team al completo il prossimo 13/14 Marzo per i Test CIV a Misano Adriatico.