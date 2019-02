VIDEO Violento incendio a Riccione, sala giochi in fiamme

Cronaca

Riccione

| 23:17 - 18 Febbraio 2019

Nella serata di lunedì, intorno alle ore 21, un violento incendio è divampato in una sala giochi in viale D’Annunzio a Riccione all’altezza di viale Angiolieri. La nube, densa e nera, è visibile da tutta la Perla Verde. Le fiamme, le cui cause sono da accertare, hanno danneggiato anche la parete dell’edificio vicino che ospita un hotel e un ristorante. Sul posto sono giunti subito numerosi mezzi dei vigili del fuoco, la Polizia Locale e alcune ambulanze in supporto. Nessun ferito.



Seguiranno aggiornamenti.