Studenti con disabilità, in arrivo 445mila euro ai Comuni della provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 17:14 - 18 Febbraio 2019

Studenti di secondo grado in classe.

In arrivo 445 mila euro a favore dei Comuni della provincia di Rimini che assistono studenti con disabilità che frequentano le scuole superiori. Il finanziamento proviene dal Piano provinciale di riparto del fondo nazionale per l’assistenza degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.,

Si tratta di fondi per fornire gli assistenti per l'autonomia agli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e assistenti per la comunicazione agli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa.

Con decreto del presidente della Provincia n. 17/2019 sono stati infatti definiti i criteri di riparto del fondo che, in armonia con quelli nazionali e regionali, tengono conto sia della spesa sostenuta dai Comuni (quota budget 20%), sia del numero degli studenti con disabilità che frequentano le scuole superiori (quota 80%) e che vengono assistiti dai Comun .

Per la Provincia di Rimini lo stanziamento ministeriale è pari a 445.327,32 euro, destinati all’assistenza di 251 studenti delle scuole di secondo grado per l’anno scolastico 2016/17.

“Il contributo – spiega il presidente della Provincia Riziero Santi - è destinato a sostenere i Comuni nell’erogazione di servizi fondamentali, da quello professionale educativo assistenziale (educatori nelle scuole), alla fornitura di ausili e attrezzature speciali, fino all’organizzazione del trasporto speciale per l’handicap. Con l’approvazione del Bilancio provinciale 2019, prevista per la prima decade di marzo, andremo alla formalizzazione dello stanziamento.”