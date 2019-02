Calcio D, a Forlì Protti sulla via dell'esonero, probabile il ritorno di Nicola Campedelli

Sport

Forlì

| 17:04 - 18 Febbraio 2019

Da sinistra il ds Galassi, il presidente Cappelli e il tecnico Stefano Protti.

Dopo il ko contro l'Agnonese il Forlì sta valutando un nuovo cambio di mister. Al posto di Stefano Protti è probabile il ritorno di Nicola Campedelli che è già stato sondato dalla società biancorossa. Le prossime ofre saranno decisive. In caso di esonero di Protti lascerà probabilmente il club anche il ds Andrea Galassi arrivato con Protti al posto di Sandro Cangini. Con Campedelli potrebbe tornare anche il preparatore dei portieri Spinelli. Nicola Campedelli ha collezionato 10 punti in 11 partite, Protti 16 in 17 gare. Il Forlì, terz'ultimo in classifica, rischia di non riuscire a centrare la salvezza diretta.