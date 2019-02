A Misano avviati i lavori di riqualificazione del Parco di via Gramsci

Attualità

Misano Adriatico

| 14:25 - 18 Febbraio 2019

Il Parco di via Gramsci.

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del parco di via Gramsci. I lavori prevedono in primo luogo l’abbattimento di alcune alberature di poco valore botanico e alquanto ammalorate dal tempo che saranno poi sostituite con essenze di maggior pregio e meno invasive. Di seguito si provvederà all’eliminazione dei troppi muretti per dare una totale apertura di visuale al parco, alla sistemazione dei percorsi pedonali e al rifacimento della pubblica illuminazione. A completare il giardino sarà la nuova area giochi inclusiva che potrà ospitare i tanti bambini presenti della zona compresi quelli con difficoltà motorie.

“Si tratta di un intervento richiesto da tempo dai residenti - dichiara il vice sindaco Fabrizio Piccioni - e che abbiamo messo in campo molto volentieri in quanto rientra nel piano di sviluppo degli spazi verdi pubblici attuato negli ultimi anni da questa Amministrazione.”

Il progetto del parco è stato mostrato ai residenti della zona centro in un’assemblea pubblica molto partecipata nell’ambito del ciclo di incontri con la cittadinanza.