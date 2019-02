Metromare, a maggio in arrivo i nuovi mezzi, taglio del nastro in estate

Attualità

Rimini

| 14:07 - 18 Febbraio 2019

L'interno dei mezzi del "Metromare".

La Giunta comunale di Rimini ha approvato nei giorni scorsi lo schema di convenzione con il Ministero dei Trasporti e PMR per la regolamentazione del finanziamento statale assegnato per l'acquisto dei mezzi che andranno a servire il servizio Metromare. Si tratta degli 8.850.000 euro destinati alla fornitura dei nuovi nove veicoli di ultima generazione Exqui.City 18 T. I mezzi inizieranno a essere consegnati a maggio 2019. Le strutture sono ad oggi completate e tutti gli impianti saranno collaudati nel corso delle prossime settimane. Nel contempo sono state avviate con gli uffici competenti del Ministero le procedure per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni afferenti all'apertura al pubblico.

L'esatta data di apertura al pubblico, che noi vorremmo mantenere per l'avvio dell'Orario Estivo, è condizionata dalle procedure ministeriali sopra richiamate. Tutte le attività sono svolte in stretta collaborazione con il Gestore.