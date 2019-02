Fotografie: nuovo volume racconta Emilia Romagna attraverso 126 scatti d'autore

Attualità

Emilia Romagna

| 13:33 - 18 Febbraio 2019

Si chiama 'Sulle tracce di una regione' e attraverso decine di fotografie, da Piacenza fino a Rimini, intende raccontare l'Emilia-Romagna e come si sta trasformando. E' il nuovo volume realizzato dalla giunta regionale su progetto dell'Istituto Beni Culturali: contiene gli interventi di 12 autori letterari e 126 scatti di Luca Baciocchi, Luciano Leonotti e Silvia Camporesi. "Una Regione non è solo un insieme di politiche, ma è anche una visione, persone, territori e attività", ha sottolineato Roberto Balzani, presidente di Ibc: "Un insieme che va interpretato e in Emilia-Romagna questo sforzo di lettura è sempre stato compiuto". Nel volume le fotografie, che alternano luoghi simbolo a scorci di vita quotidiana, così come grandi citta e piccoli borghi, si alternano agli interventi scritti da studiosi, professori e intellettuali. Tra questi, anche il contributo del governatore Stefano Bonaccini: "Mi auguro che l'Emilia-Romagna possa restare dove l'abbiamo collocata in questi anni, cioè una delle prime regioni per qualità della vita, servizi e bassa disoccupazione in Europa", ha spiegato, ammettendo, però, "che pur restando la locomotiva d'Italia insieme alla Lombardia, la preoccupazione è che la crisi economica che tende verso la recessione possa rallentare anche noi".