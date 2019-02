Calcio C, martedì sera (20,30) il recupero di Rimini-Ternana: non possono giocare i nuovi acquisti

Sport

Rimini

| 14:57 - 18 Febbraio 2019

Antonio Palma del Rimini impegnato nella gara con l'Imolese.

Martedì sera al Romeo Neri (20,30) si gioca il recupero di Rimini-Ternana, rinviata lo scorso 30 dicembre per la nebbia che aveva reso impraticabile il campo di calcio. Una gara che non vedrà in campo i nuovi acquisti del mercato di riparazione come prevede il regolamento. Nel Rimini Nava, Palma, Piccioni, Kalombo e Pierfederici; nella Ternana Russo, Castiglia, Boateng, Paghera e Palumbo. Si ripartirà dal 18' del primo tempo quando fu interrotta la gara. Il Rimini ha 30 punti in classifica, la Ternana 32 (con due gare in meno) con 33 gol segnati e 29 subiti.

Nel Rimini tutti disponibili. Probabilmente al posto di Valerio Nava giocherà Petti, al posto di Palma in mezzo al campo Alimi con Candico e Montanari, Simoncelli e Guiebre sugli esterni; in avanti Volpe in coppia con Arlotti.

Il tecnico Marco Martini: "Si comincia dal 19', dovremo entrare subito in partita e cercare di fare punti, vedremo alla fine quanti; non possiamo fare calcoli, gestire la partita. La Ternana è in un momento difficile, ma ricordiamo che è tanti bravi giocatori e dà sempre la sensazione di poter fare gol, dunque massima attenzione da parte nostra perché la partita sarà in bilico. Dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte”.



QUI TERNANA E' in emergenza la squadra di Fabio Gallo, il terzo mister delle Fere in stagione, sconfitto al debutto. In dubbio per acciacchi Giraudo, Defendi e Nicastro, tutti alle prese con qualche guaio fisico.

ste.fe.



In audio il tecnico del Rimini Marco Martini