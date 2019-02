Crescono i matrimoni e le unioni civili a Rimini, tra le quali si registra anche la prima separazione

Attualità

Rimini

| 12:45 - 18 Febbraio 2019

Matrimoni in aumento a Rimini.

Il 2018 porta in dote a Rimini 399 nuovi matrimoni e 21 nuove coppie civili trascritte, di cui 15 celebrate a Rimini, per un totale complessivo di 60 unioni civili.

Matrimoni

Nel 2018 è tornato a salire il numero dei matrimoni celebrati (399), 37 in più rispetto al 2017, dato più basso degli ultimi decenni; crescono in modo più rilevante i matrimoni celebrati con rito religioso (34 in più rispetto all’anno precedente). 36 e 40 anni rispettivamente l’età media della sposa e dello sposo; 13 i matrimoni celebrati a Rimini con sposi entrambi stranieri.

Unioni civili

Crescono anche le unioni civili con 21 nuove coppie trascritte. Sono 60 le unioni civili riconosciute o registrate nel Comune di Rimini, da metà 2016 – data di entrata in vigore della nuova disciplina – al 2018.

Nello specifico, nel 2108 sono state costituite nel comune di Rimini 15 unioni civili, di cui 12 riguardanti coppie di sesso maschile. Lo stesso dato del 2017, durante il quale erano state 9 quelle di sesso maschile.

Da registrare come sia arrivato anche lo scioglimento della prima unione civile, formata da due ragazze nel corso del 2017.