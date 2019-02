Cattolica, martedì riprendono le asfaltature da Via Andrea Costa

Attualità

12:11 - 18 Febbraio 2019

Un tratto di via Andrea Costa a Cattolica.

Come preannunciato nei giorni scorsi martedì mattina riprende il piano di asfaltature previsto per Cattolica. Gli operai saranno al lavoro nella via Andrea Costra nel punto compreso tra la via Verdi e la via Antonini. Il tratto stradale verrà interdetto al traffico per consentire i lavori ad esclusione dei residenti e dei mezzi di trasporto che dovranno accedere o uscire dall'area portuale. La chiusura è prevista per lo stretto tempo necessario al completamento dei lavori svolti dall’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) aggiudicataria dell’Accordo Quadro per le manutenzioni della viabilità cittadina composta dalle ditte “CBR” e “Pesaresi”.

Si tratta del primo intervento dopo l’interruzione invernale nelle riasfaltature, dovuta alle basse temperature. Nel dettaglio del cronoprogramma, a seguire i lavori interesseranno via Antonini, via Comandini, via Caduti del Mare (da via Comandini a via Viole), via Battisti, via Carlo Marx e via Bastioni (solo per il tratto asfaltato).

“Manteniamo le promesse fatte ai nostri concittadini - commenta soddisfatto il Sindaco Mariano Gennari - e si va avanti rispettando il cronoprogramma previsto dai tecnici. Ulteriori interventi verranno eseguiti prima delle festività pasquali in modo da avere una situazione viaria totalmente migliorata prima dell'avvio del stagione estiva". A tutte queste opere si aggiunge l’importantissima riqualificazione di via Francesca da Rimini, con il coinvolgimento di Hera, che riguarda il rifacimento delle fognature, la totale riasfaltatura e la sistemazione dei marciapiedi. L’avvio dei lavori e previsto prima di Pasqua.