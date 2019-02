Attualità

Rimini

| 08:32 - 18 Febbraio 2019

Una panchina ricoperta di escrementi di piccione.

Panchine in piazzale Fellini a Rimini invase dal guano dei piccioni e di altri volatili. Un nostro lettore ha fatto la segnalazione chiedendo interventi urgenti per risolvere il disagio visto che, gli escrementi di volatili, soprattutto dei piccioni, non solo sono un forte degrado cittadino, ma anche portatori di malattie infettive per l’uomo. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.