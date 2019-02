Medaglia di Bronzo per la Asd Gynnis Rimini nella Ginnastica Ritmica Gold

Sport

Rimini

| 07:41 - 18 Febbraio 2019

La squadra riminese sul terzo gradino del podio.

Domenica 17 febbraio, presso il palazzetto dello Sport di Pisa si e' svolta la seconda prova di Campionato Serie C Gold di Ginnastica Ritmica, le ginnaste capitanate da Silvia Pecchenini e Marta Serena, insieme a Chiara Morelli, Alice D'Elia, Mazzucco Sofia e Magnani Vittoria, si aggiudicano una meritatissima medaglia di bronzo guidate dalle Tecniche Federali Natalucci Sabrina ed Erika Alimonti, e su 22 squadre mettono a segno una perfetta vittoria sbaragliando le avversarie di regioni con squadre forti e storiche come Umbria, Abruzzo, Marche oltre che l'Emilia Romagna, la Asd Gynnis Rimini in ascesa, marcia verso la Serie B.