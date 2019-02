Basket C femminile, la Renauto resta imbattuta: a Forlì raccoglie la 14esima vittoria

Sport

Rimini

| 01:03 - 18 Febbraio 2019

Quattordicesima vittoria per la Renauto Rimini.



E sono quattordici su quattordici per la RenAuto di coach Pier Filippo Rossi. Le rosanero rispettano il pronostico e vincono anche a Forlì, ma, al di là della sostanza, è la forma a stupire: l'Happy infatti gioca una gara di clamorosa continuità, allungando quarto dopo quarto grazie ad una prova impeccabile sia in difesa che in attacco - 93 punti sono l'high stagionale -. Alla prima pausa la RenAuto ha già doppiato le padrone di casa e lo stesso succede all'intervallo lungo, 23-46.

Il secondo tempo diventa così una formalità: l'attacco continua a produrre, a referto vanno tutte le giocatrici a roster e la sirena serve solo a fissare il finale, 40-93.

"Nonostante Forlì si sia presentata con una squadra migliore rispetto all'andata - spiega coach Rossi - il nostro rendimento in questo momento, tra attacco e difesa, è di buonissimo livello, cresciuto da un mese a questa parte. Bene tutte, determinate e sul pezzo: non abbiamo abbassato mai l'intensità per tutta la partita".

La RenAuto tornerà in campo alla Carim sabato 23 febbraio, alle ore 21.00, per il match con il Faenza Futura.



Libertas Forlì-HAPPY BASKET 40-93



Happy Basket: Novelli 12, Nanni 4, La Forgia 12, Palmisano 18, Palmisani 8, Pignieri 10, Renzi 8, Farinello 9, Borsetti 5, Lazzarini A. 7. All. Rossi

Arbitro: Marinelli di Forlì

PARZIALI: 12-21; 11-25; 8-18; 9-29