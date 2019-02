Calcio Eccellenza, il Cattolica si arrende all'Alfonsine a tempo scaduto: 1-0

Sport

Cattolica

| 20:37 - 17 Febbraio 2019

Il Cattolica è stato battuto dall'Alfonsine da un rigore.

C'è voluto un rigore al 92' da Salomone all'Alfonsine per piegare il Cattolica. Fino ad allora non si vede molto: le squadre si studiano e cercano il momento giusto per affondare il colpo, ma sembra che non sia destino per nessuna delle due. Il Cattolica gioca la sua partita senza fare da sparring partner, con Sylla che esce per infortunio nel primo tempo, il pareggio non starebbe male ma cerca ovviamente di portare a casa l’intera posta.

IL TABELLINO

ALFONSINE – GIOVANE CATTOLICA 1-0

ALFONSINE: Lusa, Ricci Maccarini (87’ Sarto Filippo), Mingozzi, Magri, Fonte, Derjai, Salomone, Santucci (89’ Montemaggi), Riccardo Innocenti, Federico Innocenti, Tavolieri. A disp. La Ganga, Focaccia, Gaiani, Martino, Bertoni, Morelli, Mazzoni. All. Gori

G. CATTOLICA: Rossini, Casolla, Scoccimarro, Sale (72’ Bara), Ceramicoli, Tombari, Bacchiocchi, Palazzi (90’ Cruz Saravia), Sylla (24’ Fiaschini), Protino, Di Addario (77’ Mercuri). A disp. Andreani, Dosio, Pari, Bacchielli, Sartori. All. Freschi

RETI: 92’ rig. Salomone (A)

Piraccini di Cesena (Castellari di Bologna e Aliaj di Modena).

NOTE: ammoniti: Santucci. Mingozzi