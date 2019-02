Calcio Eccellenza, la Fya Riccione travolgente: travolta con una cinquina l'Argentana: 5-1

Sport

Riccione

| 20:24 - 17 Febbraio 2019

L'attaccante Docente è andato a segno anche contro l'Argentana.

La Fya Riccione è in salute e dopo la vittoria di Cattolica si conferma con l’Argentana grazie ad un secondo tempo di grande intensità. Tre punti per i riccionesi fondamentali che permettono ai biancazzurri di scavalcare gli ospiti in classifica. Vantaggio al 7'. Basile scatta sulla sinistra e di sinistro crossa per Docente, il difensore Amadori, nel tentativo di anticipare il centravanti riccionese, devia in rete. Al 32' la Fya Riccione continua a spingere. Azione corale con Righetti che pesca in area Docente che smorza la palla di petto per Lunadei il cui destro termina fuori di poco.

Nella ripresa in avvio una magia di Basile la cui conclusione direttamente dal calcio di inizio sorprende Piovaccari che si rifugia in corner. Al 2' il raddoppio. Basile lavora un pallone per Piscaglia, l’esterno riccionese salta un uomo guadagna il fondo e mette in mezzo per Cecchetti che da due passi insacca in rete. Al 14' numero di Cecchetti che in velocità si beve tre avversari entra in area di rigore poi spara su Piovaccari che para in due tempi.

La Fya Riccione gioca sul velluto ed al 16′ triplica. Azione tambureggiante dei padroni di casa con la palla che si impenna nel cuore dell’Argentana, come un falco Docente guadagna lo spazio necessario, e in coordinazione perfetta si inventa una spettacolare rovesciata. Al 23' gol ospite su un rigore contrastatissimo. Sulla palla si porta l’ex Semprini che realizza. Al 25' gli ospiti prendono coraggio e provano a spingere, Piscaglia salva sulla linea la conclusione di tacco di Minghetti. Al 26' corner per la Fya Riccione Piscaglia calcia a botta sicura ma colpisce la traversa, Sottile è il più veloce di tutti a ribadire in rete da due passi. Al 32' il quinto gol: cross di Alberigi e Basile di testa insacca per il definitivo 5-1.

Tabellino

Fya Riccione – Argentana 5-1

Fya Riccione: Passaniti, Sottile, Piscaglia, Alberigi, Deluigi, Righetti, Cecchetti(74’Merli), Lunadei, Docente (86’Pari), Basile(74’Zafferani), Franceschini (55’Perazzini). A disp. Basilico, Ioli, Ghiggini, Gambuti, Mani. All. Lorenzi.

Argentana: Piovaccari, Melloni, Albonetti (90’Rea), Pappalardo, Alberi, Amadori (61’Minghetti), Senese, Folegatti, Crimi (55’Fabris), Pagani, Semprini. A disp. Salvigni, Sabattani, Amato. All. Rambaldi

Arbitro: Moretti di Cesena (Tozzi e Todaro di Reggio Emilia)

Reti: 7′ autogoal Amadori, 47′ Cecchetti, 61′ Docente, 68′ Semprini rig.,74′ Sottile, 75′ Basile

Note: ammoniti Basile, Pari, Lunadei.