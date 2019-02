Calcio D, il Francavilla passa al Macrelli: Sammaurese battuta 2-0

Sport

San Mauro Pascoli

| 16:43 - 17 Febbraio 2019

La squadra della Sammaurese inciampa sul campo amico.





Sconfitta interna della Sammaurese, che, nonostante una prova di spirito e volontà, si arrende a domicilio al Francavilla per 2-0.

Primo tempo complicato per la squadra di Mastronicola che cerca di trovare il ritmo giusto, ma sbatte contro l'organizzazione degli abruzzesi, bravi a gestire manovra e pressione. Al 22' il match si sblocca in favore degli ospiti: su punizione di Banegas svetta Milizia, che di testa supera Baldassarri. Errico e soci provano a reagire, tuttavia il Francavilla tiene bene fino all'intervallo.

Nella ripresa il copione rimane simile: Sapucci e compagni, seppur rinvigoriti da una serie di cambi dalla panchina, attaccano invano cercando di rimontare, i chietini rimangono compatti e attenti, conservando il parziale per tutto l'arco dei 45' e raddoppiando nel finale con Dos Santos (88').

Nel prossimo turno trasferta a Matelica.



IL TABELLINO

SAMMAURESE-FRANCAVILLA 0-2

SAMMAURESE: Baldassarri, Giua (63' Maggioli , 76' Alberighi)), Sapucci, Maioli, Lombardi L, Lombardi N, Scarponi, Errico, Zuppardo, Diop (80' Toromani), Louati (69' Pieri) A disp: Hysa, Soumahin, Maggioli, Alberighi, Pertutti, Hilaj, Vico, Pieri, Toromani All Mastronicola.

FRANCAVILLA: Spacca, Mele (90 Di Pinto), Milizia, Banegas (72' Montagnoli), Bellanca, Nazari, Di Renzo, Bosco (86' Di Renzo), Gallo, Mancini (66' Fabrizi), Dos Santos (92' Paravati) A disp: Natale, Bolocca, Paravati, D'Andrea, Montagnoli, Fabrizi, Di Pinto, Mboup, Di Renzo All Perazzetti

Marcatori: 22' Milizia, 88' Dos Santos

Note: Ammoniti: Nazari, Scarponi, Bellanca, Bosco, Sapucci