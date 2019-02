Basket C Silver, gli Angels superano anche Novellara: nona vittoria in nove partite in casa

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:31 - 17 Febbraio 2019

La squadra degli Angels è in un gran momento di forma.

Nono impegno casalingo per i Dulca Angels e nona vittoria, contro Novellara nella riedizione della finale playoff dello scorso anno (78-61). Continua così la serie positiva: 5 vittorie e terzo posto in attesa proprio della trasferta in quel di Persiceto domenica 24 contro una delle pretendenti nella lotta per raggiungere i playoff.

Gli ospiti si presentano senza Bartoccetti mentre gli Angels hanno Massaria in panchina solo per onore di firma a causa di problemi a una caviglia.

Prima che comincino, le ostilità è osservato un minuto di silenzio per ricordare Gianni Fucci, poeta e partigiano santarcangiolese recentemente scomparso.

Parte bene Novellara sul 5.0 con Aguzzoli preciso da fuori, poi si mette in moto De Martin che infila in velocità Ciavolella e Santarcangelo pareggia al quinto minuto sul 9-9. I padroni di casa registrano la difesa e volano sul 22-9 sul finire del quarto grazie ad una serie di tiri da fuori con protagonisti Fusco e Lucchi e una serie consecutiva di contropiede.

Nel secondo quarto quindi Coach Boni cerca di rallentare il ritmo e ordina la zona 2-3 e riesce a complicare l’attacco dei clementini che sono rimontati da Ferrari e Margini protagonisti in penetrazione. Coach Evangelisti chiama timeout per sistemare l’attacco De Martin esce dolorante a un ginocchio e Santarcangelo termina il quarto in vantaggio 38-33 con Raffaelli a punire due volte dalla lunga distanza gli ospiti.

Terzo quarto con assoluto protagonista Rudy Lucchi che nei primi minuti sfodera tutto il suo repertorio in uno contro uno e da il là a un break di 11- 0 per gli Angels che si portano dopo quattro minuti sul 49 a 33. Coach Boni chiama timeout ma le cose non migliorano, sotto canestro sono scintille tra un eroico De Martin e Ciavolella, Colombo s’iscrive anche lui a referto in penetrazione dopo aver sostituito Fornaciari fuori per un colpo alla schiena, De Martin continua a segnare: si chiude sul 61- 40 per Santarcangelo. Ultimo quarto con la squadra di casa che sembra controllare ma negli ultimi tre minuti si gioca un’altra partita perché coach Evangelisti, vista una lieve rimonta di Novellara, ricorda ai suoi di difendere la differenza canestri vista la sconfitta di 10 punti in terra emiliana. E’ Fusco a sbrogliare la situazione con una tripla a 39 secondi dal termina che da il + 17 e fissa il punteggio sul 78- 61 per i suoi.

Tabellino

Angels Novellara 78-61

Angels: Zannoni 10, Colombo 8, Lucchi 16, Fusco 9, Russu 6, Fornaciari 6, Massaria ne, De Martin 15, Raffaelli 8, Adduocchio Ne. All. Evangelisti

Novellara: Ferarri 7, Margini 8, Folloni 6, Rinaldi 8, Bagni 4, Franzoni 1, Aguzzoli 12, Carpi 8, Ciavolella 7. All Boni.

Arbitri: Meloni, Riccardi.

PARZIALI: 22-13 38-33 61-40 78-61