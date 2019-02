Calcio 1a Cat: Bellaria - Roncofreddo 1-0, Caporali firma il gol da tre punti

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:37 - 17 Febbraio 2019

Roncofreddo 2018-19.

BELLARIA: Mignani, Floris, Cuni, Fusi (66' Di Cristofaro), Moramarco, Zaghini; Gambuti (66' Magnani), Chiussi W.; Caporali (89' Aragao), Indelicato, Chiussi F. (46' Aruci).

In panchina: Sapucci, Vasini B., Zoffoli, Antonelli, Vasili.

All. Reciputi.

RONCOFREDDO: Urbini, D'Ambrosio, Piccirillo, Lodovichetti, Turci, Pieri, Benvenuti G. (55' Donati), Calbucci; Ferraro, Berardi, Brigliadori.

In panchina: Bonanno, Gasperini, Belletti, Suzzi, Nicolini, Benvenuti U., Graziani, Lasagni. All. Montanari.

ARBITRO: Alberani di Ravenna.

RETI: 49' Caporali (B).

NOTE: ammoniti Brigliadori, Floris, Turci, Lodovichetti, Fusi. Espulso Berardi all'84' per doppia ammonizione. Angoli: 0-5.



Tre punti pesanti per la salvezza conquistati con merito dal Bellaria a spese del Roncofreddo. Buona prestazione dell'undici di Reciputi, pericoloso al 26' con Indelicato, che solo davanti a Urbini si fa murare dal portiere. Lo stesso Indelicato al 49' serve a Caporali la palla del vantaggio. Il Roncofreddo reagisce creando quattro palle gol in sette minuti, dal 61' al 68', ma nel finale è ancora il Bellaria a rendersi pericoloso con il solito Indelicato e con il neo entrato Aruci.