Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, gioia derby. Battuto il Verucchio 3-1

Sport

VillaVerucchio

| 16:37 - 17 Febbraio 2019

Una formazione del Sant'Ermete 2018-19.

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna R., Campidelli, Tentoni, Colonna G., Semprini (Schipano 33’st), Michilli (Tellinai 28’st), Genghini (Vertaglia 38’st), Bruma, Muccioli (Maurizi 13’st), Dragoni (43’st Radu). A disp: Palmieri, Girometti, Ugolini, Clementi. All: Nicolini.

S. ERMETE: Vandi, Rossi (Del Prete 28’st), Zavattini N., Contadini (Marcaccio 25’st), Fini, Mussoni, Genghini, Ciccarelli (Giorgini 45’st), Molari (Castiglioni 31’st), Vukaj, Gentile (Zavattini L. 16’st). A disp: Gentili, Gavagnin, Drudi, Bonifazi. All: Pazzini.

ARBITRO: Cereti (Cesena)

RETI: Genghini 2’pt, Contadini 20’pt, Castiglioni 32’st, Ciccarelli 42’st

NOTE: ammoniti Zavattini N., Dragoni, Vukaj, Maurizi.



Sorpresa a Verucchio, si ferma ancora la squadra di casa, sconfitta 3-1 da un Sant'Ermete rinato. La partita si era messa in discesa per i locali, in vantaggio con un tiro cross di Genghini che beffa il portiere Vandi. La risposta del Sant'Ermete arriva con un bolide dalla distanza di Contadini che si infila nell'angolino della porta difesa da Maggioli. Vandi sale al proscenio, opponendosi al 28' a Michilli, servito da Genghini, e al 35' al'ex Bruma. Il Sant'Ermete sfiora la rete al 38' con un tiro di Vukaj di poco alto, due minuti dopo ancora Contadini di testa mette di poco fuori, svettando sulla punizione di Genghini. Il secondo tempo inizia con un brivido per i rosanero di casa, con Maggioli che esce dai pali, cincischia con il pallone tra i piedi e lo regala a Molari, ma l’attaccante ospite non riesce ad approfittare della situazione. Al 52' punizione insidiosa di Dragoni che termina sul fondo e tentativo debole di Maurizi al 65' che non impensierisce Vandi. Al 70' errore di Maggioli che si lascia scappare la sfera nell’area piccola, ma Zavattini non ne approfitta e sbaglia sotto porta, sparando alto. Al 77' il Sant'Ermete trova il vantaggio complice un errore di Colonna, che si lascia scavalcare da un rimbalzo favorendo Castiglioni, l'esterno, defilato sulla sinistra, infila Maggioli. Il tris arriva all'87' complice un altro errore difensivo che libera Zavattini, bravo a scartare Maggioli e altruista nel servire il tap-in di Ciccarelli. I rosanero non demordano e provano ad accorciare nel finale, ma è ancora bravo Vandi ad opporsi al bel tiro di Bruma. Il portiere del S. Ermete si supera anche al 49’ respingendo il fendente di Colonna. Finisce 3-1, con gli ospiti che salgono a 27 punti, mentre il Verucchio rimane a 35.