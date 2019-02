Calcio Promozione: Gambetti decide la sfida salvezza, Torconca - Pietracuta 1-0

Sport

Cattolica

| 16:37 - 17 Febbraio 2019

Rosa del Pietracuta 2018-19.

TORCONCA: Barbanti, Valeri, Franca, Ferrani, Vaccarini, Postacchini; Renzoni, Leardini; Pasolini, Casoli, Gambelli.

In panchina: Pratelli, Guenci, Cecchi, Averhoff, Harrach, Cappanna, Ottaviani, Diop, Zucchi. All. Vergoni.

PIETRACUTA: Leardini, Mularoni, Giovanetti, Tosi (75' Fabbri D.), Pavani, Masini; Tadzhybayev (46' Tomassini F.R.), Fabbri F.; Fratti, Tani (66' Golinucci), Tomassini (46' Gessaroli).

In panchina: Balducci, Moretti, Bernardi, El Haloui, Spadazzi. All. Fregnani.

ARBITRO: Antonelli di Ravenna (Assistenti: Tumidei di Forlì e Melnychuk di Bologna).

RETI: 65' Gambelli (T).



Il Torconca vince di misura (1-0) la sfida salvezza con il Pietracuta. Prima frazione favorevole ai locali pericolosi al'11' con un colpo di testa di Gambelli, che al limite dell'area piccola mette fuori. Sempre su corner al 33' arriva la sponda di testa sul secondo palo di Gambelli, che rimette al cenro per Ferrani, la cui conclusione, sempre di testa, esalta i riflessi del portiere Leardini. Nella ripresa il cambio tattico di Fregnani (dal 4-2-3-1 a 4-3-3), con gli ingressi in campo di Gessaroli e Fabio Ramon Tomassini, sembra dare frutti, ma il possesso di palla non si traduce in occasioni e Barbanti rimane inoperoso. Sono i locali a sfiorare ancora il gol su calcio d'angolo, con il palo a respingere il tentativo di Casoli, poi al 65' un errore della difesa ospite, in fase di impostazione, permette una ripartenza capitalizzata da Gambetti con un colpo di testa. Nell'ultima parte di gara il Torconca controlla agevolmente il vantaggio.