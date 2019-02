Calcio Promozione: Tropical Coriano - Stella 3-1, vittoria nel segno di Filippucci

Sport

Coriano

| 16:37 - 17 Febbraio 2019

Tropical Coriano 2018-19.

TROPICAL CORIANO: Romani, Gori, Borghini, Pasini, Olivieri, Costantini; Dolcini (58' Scognamiglio), Stanco; Farneti (46' Montebelli), Vitaioli M. (70' Vucaj), Filippucci (58' Ricci).

In panchina: Filippi, Casalino, Vitaioli F., Alijahej. All. Zagnoli.

STELLA RIMINI: Gamberini F., Gamberini A. (82' Verdinelli), Tomassoni (46' Fabbri), Nardi, Lazzaretti, Fabbrucci; Garcia Rufer (67' Gogoli), Tani (56' Della Croce); Pasculli (63' Greppi), Greco, Salvemini.

In panchina: Montalbano, Ferraro, Verdinelli, Pellegrino. All. Boldrini.

ARBITRO: Zammarchi di Cesena (Assistenti: Savorani di Lugo e Concettini di Faenza).

RETI: 22' e 43' Filippucci, 54' rig. Vitaioli M., 56' Greppi (S).

NOTE: ammoniti Pasini e Tani. Recupero: 1'+4'.



Filippucci trascina il Tropical Coriano, vittorioso 3-1 sulla Stella. La prima occasione è per la squadra ospite, con un colpo di testa di Pasculli a lato ('9). Un minuto dopo punizione calciata da Filippucci, si innesca una mischia conclusa da un tiro di Farneti respinto dalla traversa. Filippucci rifinisce al 14' per Farneti che si fa respingere il tiro da Francesco Gamberini in uscita. L'ex Rimini mette la firma nel tabellino dei marcatori al 22', sbloccando il risultato con un tap-in sottoporta. Al 35' la Stella ci prova con un sinistro di Greco respinto in calcio d'angolo dal portiere Romani. A fine primo tempo Filippucci raddoppia di testa su assist di Costantini. Non è finito lo show di Filippucci, che si guadagna il rigore del tris: fallo di Andrea Gamberini e trasformazione vincente dagli undici metri di Matteo Vitaioli. Al 56' il giovanissimo Greppi (classe 2001) supera Romani su cross di Greco. E' lo stesso Romani ad evitare il ritorno degli ospiti, negando al 61' il 3-2 a Salvemini.