Calcio 1a Cat: Muratori, gol capolavoro ed espulsione. Novafeltria - Polisportiva Sala 1-1

NOVAFELTRIA: Semprini, Cupi, Ceccaroni, Babbini, Gori P.; Mahmutaj, Balducci, Amantini (24'st Baldinini); Stefanelli, Muratori, Sebastiani (15'st Rinaldi).

In panchina: Ricci, Crociani, Mainardi, Gregori, Arapi, Radici, Morciano. All. Fabbri.

POLISPORTIVA SALA: Golinucci, Fabbri Mattia, Velella (40'st Benedett), Fiaschini, Stambazzi, Calandrini; Orlandi (10'st Bartolini Y.), Quarta; Matteoni (13'st Pagliarani), Pellegrini (23'st Lucchi), Vernocchi (27'st Fabbri Manuel).

In panchina: Pollarini, Cialotti, Ghetti, Marconi. All. Bartolini M.

ARBITRO: Hafidi di Ravenna.

RETI: 22'st rig. Calandrini (PS), 43'st Muratori (N).

NOTE: ammoniti Balducci, Orlandi, Calandrini. Espulso Muratori al 43'st. Recupero 2'+4', angoli: 4-5.



Finale al cardiopalmo della gara di alta classifica tra Novafeltria e Polisportiva Sala, che termina con un pari (1-1). La squadra di casa torna al 3-5-2 e saluta il ritorno del vicepresidente Giuseppe Mandrelli (foto 5 della gallery a sinistra), superati alcuni problemi di salute. Il primo tempo registra un lieve predominio del Novafeltria all'interno di una gara equilibrata. Al 10' Stefanelli di testa, defilato sulla sinistra, fa sponda per Sebastiani che gira di sinistro dal limite dell'area: il rimbalzo non complica la presa del sicuro Golinucci. Quattro minuti dopo protesta la squadra di casa quando Muratori si accentra da sinistra e in area viene strattonato vistosamente da Calandrini, l'arbitro Hafidi lascia proseguire. Al 22' è pericoloso il Sala con una punizione da posizione defilata di Pellegrini che da sinistra cerca direttamente la porta. Intervento non semplice per Semprini che alza sopra la traversa. Sul corner successivo Matteoni incorna a botta sicura, trovando però un attento Semprini sulla sua strada. Il portiere blocca e sventa la minaccia. Nel finale di tempo sale di tono Cupi, molto attivo sulla destra. Il suo cross al 35' trova la torsione di Stefanelli, palla a lato alla destra di Golinucci, che controlla la traiettoria.



FORCING OSPITE A INIZIO RIPRESA. In avvio di ripresa al 47' è la squadra ospite a rendersi pericolosa con Vernocchi che sulla sinistra serve Orlandi, bravo a chiudere il triangolo mettendo la palla rasoterra al centro e all'indietro per il compagno, il cui destro a botta sicura, destinato a infilarsi sul palo lontano, trova la prodigiosa deviazione di Semprini. Il Sala inizia a spingere con più decisione, così Achille Fabbri decide di cambiare qualcosa: dopo un'ora di gioco Rinaldi prende il posto di Sebastiani, con Paolo Gori che avanza e va a occupare la fascia sinistra di centrocampo. Ma al 67' è un intervento troppo irruento di Babbini in area a determinare il rigore della svolta. Il difensore tocca la palla, travolgendo Pellegrini. Dal dischetto Calandrini spiazza Semprini. Dopo il gol subito, Fabbri rompe gli indugi, passando al 3-4-3 con il sacrificio di Amantini e l'inserimento di Baldinini. La squadra gialloblu avanza il proprio baricentro ed è Muratori a sfiorare la rete da posizione defilata, all'84', con un tiro che colpisce l'esterno della rete.



FINALE AL CARDIOPALMO. Proprio Muratori mette la firma sul pari con una delle sue punizioni all'88', un destro capolavoro dai 25 metri che colpisce la traversa e si infila in rete. L'attaccante pecca però nell'esultanza, rivolta alla tifoseria ospite, e già ammonito si vede sventolare il secondo giallo. Dall'esultanza a rischio beffa per il Novafeltria: al 91' su punizione dalla destra Calandrini sfiora il gol del nuovo vantaggio ma Semprini, il migliore dei suoi, salva il risultato con una parata strepitosa.