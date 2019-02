Ai campionati di atletica indoor buona prova della sammarinese Melissa Michelotti

Sport

| 12:25 - 17 Febbraio 2019

Sabato 16 febbraio si sono svolti ad Istanbul i 24esimi Campionati indoor dei Balcani. La ventiduenne sammarinese Melissa Michelotti si è confermata ai suoi massimi livelli. In una gara di alto livello con 13 atlete pronte a guadagnarsi il podio, Melissa inizia la sua gara a 1.65. L’asticella viene superata alla prima prova e sale di 5cm. Alla terza prova, anche la misura di 1.70m è sua. E per la prima volta, l’atleta sammarinese affronta in gara 1.75 cm : salta bene, ma l’asticella non ne vuole sapere di stare su. A fine gara Melissa dichiara : “Ho fatto il mio personale indoor e riconfermo la misura già saltata all’aperto. Adesso sono prontissima per cominciare la preparazione in vista degli appuntamenti importanti che mi aspettano quest’anno, in primis, i Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro”. Soddisfatto anche il tecnico Davie Molinari: “Il lavoro svolto quest’inverno con continuità stà portando i suoi frutti. 1.70m significa 926 punti nella tabella Iaaf, questo significa che Melissa è la migliore atleta femminile che abbiamo a san Marino da un paio d’anni".