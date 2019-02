Scivola e cade dalla scogliera, nonna si getta per salvare la nipotina

Cronaca

Bellaria Igea Marina

09:25 - 17 Febbraio 2019

Personale sanitario del 118.

Una passeggiata sugli scogli di Bellaria poteva trasformarsi in tragedia: nonna e nipotina stavano passeggiando mano per mano al porto nel primo pomeriggio di sabato quando la bimba probabilmente ha perso l’equilibrio ed è scivolata. A quel punto la nonna, una signora 61enne originaria di Bologna, non ha ceduto la presa e ha protetto il corpo della nipotina di 4 anni. Ma nel farlo ha battuto violentemente il capo contro gli scogli. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi del 118: data la gravità dell’impatto si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare la donna all’ospedale di Cesena, dove si trova ora ricoverata per un trauma cranico, fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti. La piccola se l’è cavata con qualche escoriazione e tanta paura.