Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley stende la V. Calernio S.Ilaro: 3-0

Sport

Rimini

| 08:19 - 17 Febbraio 2019

L'esultanza dell'Emanuel Riviera Volley.

L'Emanuel Riviera volley fa un sol boccone del Calerno S.Ilario superato 3-0 (i parziali: 25-19, 25-22, 25-18) ed in classifica è quarta con 32 punti. Coach Nanni schiera dall'inizio Virginia Bissoni come libero, protagonista di un ottima prestazione; rientra dall'infortunio il capitano Elena Orsi, già in ottime condizioni di forma, mentre è out per infortunio Cecilia Nicoletti.

Le riminesi giocano punto a punto i primi due set, addirittura rincorrendo nel secondo, fino a quando il coach Luca Nanni chiama il secondo time out a disposizione, subito dopo aver usufruito del primo, e fa sentire la propria voce in maniera quasi inusuale fino ad ora, per scuotere la propria squadra scuotendola dal suo atteggiamento apatico.

Da lì in avanti la squadra riminese comincia ad essere decisa e concreta e chiude il secondo set. Ottima partenza nel terzo parziale dove esordisce alla grande Marta Semprini Cesari (nella foto con Alice Ariano), al posto di Orsi, e realizza due punti.

Da sottolineare anche l'ingresso in campo di Ariano, sempre più sicura come seconda della splendida regista Catalano e di Alessia Aglio (a segno con il primo punto realizzato in B2) anche loro come Semprini Cesari (esordio in B2) titolari nell'under del coach Edoardo Nanni (tutte e tre domenica mattina subito di nuovo in campo per la sfida al vertice nell'Under 18 che affronterà la capolista BVolley alle ore 11:00 alla palestra Rinaldi di Viserba). Ottima la prova del libero Bissoni.

Zucchini efficacissima in attacco soprattutto nelle fast, e solita prova della bomber Godenzoni e della sua collega di banda Leonardi. Bene anche Sara Benvenuti schierata dall'inizio al posto della Vujevic.

Il tabellino

Emanuel - V. Calerno S.Ilario 3-0

EMANUEL: Catalano 1, Leonardi 9, Benvenuti 6, Semprini Cesari 2, Aglio 1, Orsi 9, Zucchini 12, Godenzoni 18, Ariano, Bissoni L, NE. Vujevic, Macchi, Nicoletti.

V.CALERNO: Mantovani 2 , Mati 12, Zaramella 1, Tellone L 1, Belotti 7, Fiorellini 11, Gorla 4, Quacqueri, Lomoro, NE Caruso.