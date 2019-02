Basket C Silver, i Titans al tappeto al Multieventi contro la Taurus Jesi

Sport

Rimini

| 00:49 - 17 Febbraio 2019

La squadra dei Titans.



Titans ko con la Taurus Jesi in questa settima giornata di ritorno del campionato di C Silver umbro-marchigiano. Partita dai due volti, col primo tempo di marca Pallacanestro Titano e con la ripresa che ha visto invece gli ospiti subito pronti a sorpassare e poi a stroncare i tentativi di rimonta con cinque triple nel quarto periodo.



Dopo un paio di minuti di siccità offensiva generalizzata, l’inizio match è segnato dal canestro di Longoni per il 2-0, poi si va di sorpassi e controsorpassi continui fino a quando un paio di triple di Cerri segnano il primo tentativo di allungo jesino (8-13 a -1’50” da fine quarto). I Titans reagiscono, sono vivi e vogliono fortissimamente rientrare in questa partita. Vanno a referto i Titans con due liberi di Longoni e col canestro di Zanotti, ma un paio di palle perse impediscono l’aggancio già nel primo periodo (12-15 al 10’).



Il secondo quarto è aperto da una tripla di Cummings, con la Pallacanestro Titano che però reagisce immediatamente con un 7-0 impetuoso che porta la firma di Sorbini (19-18 al 13’). C’è equilibrio, d’altra parte la classifica delle due squadre, pari alla palla a due iniziale, lo dimostrava. Ci si guarda da vicino fino al 26 pari del 17’, poi i Titans hanno lo sprint giusto e con Cambrini chiudono sul 32-26 i primi 20 minuti di gioco.



Di ritorno dagli spogliatoi l’impatto di Jesi è migliore di quello dei sammarinesi, tanto che dopo due minuti e spiccioli la gara è completamente ribaltata con un break di 9-0 (32-35). Cambrini rompe l’incantesimo e capitan Macina ci aggiunge una tripla e due liberi, ma dall’altra parte la Taurus ha preso ritmo e sbaglia ormai pochissimo. Angeletti, alla sua terza tripla del terzo periodo, firma il +12 (39-47 al 27’), con i Titans che tengono comunque duro e chiudono sul -5 al 30’ (44-49).



Nel quarto parziale i marchigiani continuano a essere precisi dalla lunga distanza e con Bellesi volano via sul 48-62. L’anima della Pallacanestro Titano dell’ultimo periodo è però un’anima vera, che non ha nessuna intenzione di arrendersi presto. La squadra ci prova, pur in una serata non perfetta. Il rush finale è affrontato in pesante svantaggio, ma un paio di canestri di Padovano e Longoni valgono l’ultimo tentativo di rientrare (59-65 a -44” dalla sirena). Il possesso decisivo, quello che chiude definitivamente ogni discorso, è il successivo, concluso ancora da una tripla di Bellesi. Vince Jesi.



IL TABELLINO

PALL. TITANO – TAURUS JESI 61-68



TITANO: Longoni 11, Macina 12, Cambrini 12, Padovano 4, Semprini, Felici 6, Zanotti 6, Sorbini 7, Riccardi 3, Fiorani, Palmieri, Campajola. All.: Padovano.



JESI: Cerri 19, Angeletti 16, Cummings 9, Bartolucci 8, Pozzetti 2, Astuti, Battagli, Pistola 2, Marasca, Trillini 3, Bellesi 9. All.: Filippetti.



Parziali: 12-15, 32-26, 44-49, 61-68.