Volley B maschile, la Rovelli cade in casa al tie break contro Fucecchio: 2-3

Sport

Morciano

| 00:44 - 17 Febbraio 2019

La Dolciaria Rovelli ha conquistato n punto.

Gran bella partita al PalaPedriali. La Rovelli cade al tie break ma sfodera una bella prestazione contro una delle squadre più forti del torneo, i toscani del Fucecchio del bomber Hendriks (29 punti all’attivo per lui) rimontando meritatamente dallo 0-2 con giocate di alto livello, e una difesa a volte incredibile. Con una maggior consapevolezza di se stessiforse si sarebbe potuto sbloccare la casella delle vittorie, ma nessuno avrebbe scommesso di poter impensierire i toscani. Partita sempre in equilibrio, a parte il terzo set, dominato dalla Rovinelli’s band, e il tiebreak , invece gestito con esperienza dagli ospiti. Note di merito tra i cioccolatieri per i soliti Stella, Morichelli, e per il giovane Kiva, autore di una prestazione super.

IL TABELLINO

Dolciaria Rovelli Morciano - Dream Volley Fucecchio 2-3

DOLCIARIA ROVELLI: Stella 6, Morichelli 23, Omaggi 6, Vanucci 10, Mille 10, Kiva 20, libero Maggioli, Daniel 0, Calandriello n.e., Benini N.E., Fabbri 0. All. Rovinelli.

FUCECCHIO: Lazzeroni 4, Hendriks 29, Ferretti 7, Lusori 7, Lumini 16, Aliberti 1, L2 Lib. Li Vecchi, Olivieri n.e., Minicozzi n.e., Pantani E. 5, Pantani L. 3, Caramelli n.e., Rossi n.e. All. Nuti.

ARBITRI: Tramba – Di Virgilio.

PARZIALI: 21-25, 23-25, 25-17, 25-23, 9-15

NOTE: ROVELLI: b.s. 15 ace 4 muri 8 errori 17. FUCECCHIO: b.s. 13 ace 5 muri 11 errori 14