Rimini-Imolese 2-0, mister Martini: 'La squadra ha avuto la capacità di soffire, ha dato l'anima'

Sport

Rimini

| 23:51 - 16 Febbraio 2019

Il minuto di raccoglimento in memoria del presidente del Rimini Baseball Rino Zangheri.

Dopo due mesi il Rimini ritorna alla vittoria in casa e come allora – gol in extremis di Volpe nell'1-0 al Monza, 11 dicembre – c'è lo zampino dell'attaccante entrato nella ripresa e che ha messo dal dischetto il sigillo del 2-0. E' per lui il quinto gol della stagione.

Da parte sua il tecnico Marco Martini elogia lo spirito che ha animato la sua squadra per tutta la partita. “Abbiamo avuto una grande capacità di soffrire che in parte c'era mancata nel match di martedì contro l'Albinoleffe – dice il tecnico biancorosso – rispetto a quel match abbiano giocato di più e creato occasioni importanti non subendo pericoli: non ricordo parate del nostro portiere. Abbiamo avuto capacità di ripartire e di fare male. Abbiamo dato l'animma e si è visto. Questa è la strada. I ragazzi hanno dimostrato coraggio, devono credere nelle loro qualità. Non possiamo mollare, rispetto all'andata abbiamo due punti in più, ma non basta. Martedì ci aspetta la Ternana e dobbiamo affrontarla con la massima umiltà”.

Il difensore Manuel Ferrani, al rientro dopo la squalifica, ha segnato la rete che ha spianato la strada ai biancorossi, la terza della stagione, la prima di piede. “Il Rimini ha giocato una grande partita, oltre ai due gol abbiamo colpito una traversa e c'è stato un miracoloso salvataggio sulla linea. Ora sotto con la Ternana: dovremo concederle il meno possibile. Mi aspetto una partita simile a quella di stasera”.

Il tecnico dell'Imolese Alessandro Dionisi analizza così il match dei suoi: “Nel primo tempo siamo stati scontati, prevedibili, ci siamo per così dire specchiati, ho visto un'Imolese lenta, prevedibile; nella ripresa siamo cresciuti ma non è bastato per recuperare. Il fallo su Hraiech? Era rigore netto”.

ste.fe.



Nell'audio le interviste a Volpe, mister Martini e Ferrani