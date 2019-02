Santarcangelo festeggia il Carnevale, ecco le modifiche alla viabilità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:53 - 16 Febbraio 2019

Sfilata a tema Star Wars al carnevale di Santarcangelo.

Domenica 17 febbraio il Carnevale torna ad animare Santarcangelo: a partire dalle 14,30 il corteo mascherato – organizzato dalla Pro Loco di Santarcangelo e dal comitato “Santarcangelo in Festa nel Carnevale” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale – percorrerà le vie del centro per fermarsi poi in piazza Ganganelli. Per consentire lo svolgimento della manifestazione e le operazioni di pulizia a conclusione dell’evento, in strade e piazze del centro sono previste alcune modifiche alla viabilità, principalmente dalle ore 11 alle 21.



A partire dalle ore 11 sarà infatti vietata la sosta nelle vie Gaetano Marini (fino alle 19,30) e Garibaldi (fino alle 21), via e piazza Ludovico Marini e lungo il tratto di via Costa compreso fra le vie Montevecchi e Daniele Felici (fino alle ore 21,30).



A partire dalle ore 12 sarà vietato anche il transito dei veicoli nelle vie Gaetano Marini; fino alle 19,30 nel tratto compreso fra le vie Cupa e XXIV Maggio; fino alle 21 nel restante tratto di strada e lungo le vie Silvio Sancisi e IX febbraio (eccetto i residenti). Resteranno chiuse al traffico, sempre a partire dalle ore 12, anche le vie di piazza Ganganelli e Garibaldi (fino alle 21); via e piazza Ludovico Marini, via Daniele Felici e il primo tratto di via Costa (fino alle 21,30). Dalle ore 12 alle 22,30, infine, saranno vietati il transito e la sosta nelle vie del borgo interessate dal corteo.



Per quanto riguarda i parcheggi, invece, dalle ore 8 alle ore 12 sarà vietato sostare in piazzale Augusto Campana, che tornerà disponibile come parcheggio a pagamento dalle 12 alle 17 insieme al piazzale Francolini e all’area di sosta in via Pedrignone.



Le chiusure al traffico in centro comporteranno anche alcune modifiche alla circolazione del trasporto pubblico locale di Start Romagna dalle ore 12 alle 21: la linea 9 transiterà per via Braschi e via Mazzini per poi fermarsi al capolinea in via Pascoli, mentre la linea 166 passerà, in entrambi i sensi di marcia, da via Celletta dell’Olio verso le vie Berlinguer, Della Resistenza, Ugo Bassi, Pascoli e Mazzini.



Infine, nelle aree del centro coinvolte dalla festa di Carnevale, dalle 14 alle 17,30 sarà vietata la vendita e il consumo di bevande in bottiglie e contenitori in vetro.