Il cane Ziko scova la droga nei giardini di piazzale Cesare Battisti

16 Febbraio 2019

Intensa attività di controllo della Polizia di Rimini nella giornata di venerdì, con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Bologna e dell'unità cinofila della Polizia Municipale di Riccione. In azione sono entrati anche poliziotti in abito civile. Il cane antidroga Ziko ha scovato nei giardini di piazzale Cesare Battisti, vicino alla stazione ferroviaria, involucri con dosi di droga: 26 grammi tra marijuana e hashish. Due cittadini stranieri sono stati denunciati perché clandestini: erano tra gli avventori di un locale, sempre in zona stazione. Nel complesso sono state 70 le persone identificate (27 gli stranieri); gli accertamenti hanno riguardato anche 253 automezzi.