VIDEO Paura nel centro storico, ciclista lancia molotov contro un bar: clienti scappano spaventati

Cronaca

Rimini

| 14:31 - 16 Febbraio 2019

E' arrivato in bicicletta e ha scagliato una botiglia molotov contro il gazebo del "Caffè La Rocca" in Piazza Malatesta, a ridosso di Castel Sismondo. E' quanto avvenuto alle 23 di venerdì nel centro storico di Rimini. Un uomo in bicicletta, sulla cinquantina, ha lanciato l'ordigno, probabilmente un gesto intimidatorio, non prima di aver avvisato i clienti delle sue intenzioni. Le persone presenti sono scappate impaurite mentre il telone del gazebo ha preso fuoco, fiamme spente in qualche minuto dal personale del locale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. L'uomo sarebbe già stato identificato, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza.