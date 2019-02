Coperta di insulti sui social, altro processo per Valentina Vignali

Cronaca

Rimini

| 05:52 - 17 Febbraio 2019

Showgirls riminese e giocatrice di basket Valentina Vignali.

Un nuovo processo vede come persona offesa Valentina Vignali, nota showgirls riminese e giocatrice di basket. Si tratta di un caso di diffamazione aggravata, reato del quale deve rispondere una 22enne abruzzese, a sua volta giocatrice di basket all'epoca dei fatti, tra l'ottobre 2013 e il gennaio 2014. La ragazza aveva espresso pareri non lusinghieri sulla Vignali attraverso le proprie pagine social di Facebook e Twitter: "Ogni giorno mette foto mezza nuda, non venitemi a dire che è nota per le sue doti cestistiche", uno dei messaggi, mentre altri erano comprensivi di insulti verso la riminese. Venerdì 15 febbraio il giudice del Tribunale di Rimini ha però dichiarato la propria incompetenza: gli atti sono stati trasmessi al Tribunale dei Minori di Bologna, perché l'imputata non aveva ancora compiuto i 18 anni, nel periodo nel quale si era lasciata andare a commenti al vetriolo contro la Vignali. La showgirl, assistita dall'avvocato Valentina Baroni, intenterà però causa civile verso la ex "collega" con l'intenzione di ottenere un risarcimento del danno.