Migliorare le proprie capacità professionali per trovare lavoro, ecco i nuovi corsi

| 13:40 - 16 Febbraio 2019

Oggi per la costruzione di una carriera non è più sufficiente il solo titolo di studio: le competenze richieste dalle aziende non sono soltanto quelle tecniche, ma soprattutto quelle trasversali e attitudinali, o “soft skills”.

Rivolto esclusivamente ai laureandi e neo-laureati del Campus di Rimini, Career Actions è il progetto gestito da Cescot ed EnAip Rimini, in stretta collaborazione con l'Università di Bologna e le imprese, che aiuta a migliorare l'approccio professionale richiesto dalle aziende.

L'iniziativa, a partecipazione gratuita, offre un approccio individualizzato che integra le attività di supporto al placement svolte dal Campus di Rimini nella delicata fase di ingresso nel mondo del lavoro. Dopo un primo momento di orientamento, Career Actions 2019 è articolato in due percorsi sulle competenze trasversali: Problem solving & decision making e Project management, due corsi di 16 e 20 ore che si terranno la mattina tre volte la settimana a partire da marzo.

Il progetto prevede inoltre assistenza post-corso e tirocini formativi in aziende del territorio, secondo il progetto concordato con il tutor del corso.

Per informazioni CESCOT Rimini, 0541/441930,