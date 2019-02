Via San Mauro di Bellaria pericolosa per ciclisti e pedoni, chiesto intervento alla Provincia

Attualità

Bellaria Igea Marina

12:43 - 16 Febbraio 2019

Nel corso della settimana, il Sindaco Enzo Ceccarelli ha formalmente inviato alla Provincia di Rimini, nella figura del Presidente Riziero Santi, una nuova richiesta di intervento sulla via San Mauro.



“Coerentemente con precedenti nostre comunicazioni e rinnovando le richieste inoltrate alla Provincia nel corso degli ultimi dieci anni, richieste alle quali hanno fatto seguito sopralluoghi e colloqui verbali”, si legge nella lettera firmata dal primo cittadino, “siamo oggi a sollecitare un intervento sulla via San Mauro di Bellaria Igea Marina: strada dove un provvedimento si rende necessario”, continua, “per tutelare la sicurezza della viabilità ordinaria, ma anche quella di ciclisti e pedoni.”



La strada, di competenza provinciale, è infatti da sempre un’arteria di collegamento all’entroterra particolarmente trafficata e spesso pericolosa, anche per le dimensioni ridotte della carreggiata; purtroppo teatro di gravi incidenti, via San Mauro è stata nel tempo oggetto di dibattiti, anche in Consiglio Comunale e all’interno dell’assemblea di quartiere, e richieste di intervento da parte dei residenti, istanze che hanno trovato corrispondenza nei numerosi inviti rivolti negli ultimi anni dall’Amministrazione Comunale all’ente provinciale. Solleciti che, ad oggi, non hanno trovato riscontro in azioni concrete.