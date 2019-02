Piero Ricci del caffè clementino è il nuovo presidente dell'associazione commercianti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:34 - 16 Febbraio 2019

Assemblea dei soci Città Viva di Santarcangelo.

Piero Ricci è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione Commercianti di Santarcangelo. "Una squadra unita e attiva per valorizzare Santarcangelo e le sue attività commerciali": così esordisce il nuovo presidente.



L'ASSEMBLEA. Dopo gli ottimi risultati ottenuti dal turismo santarcangiolese, di cui l'associazione dei commercianti Città Viva è riconosciuta come una dei principali fautori, si è tenuta l'assemblea dei soci. All'ordine del giorno l'elezione del presidente, del vicepresidente, dei membri del Consiglio Direttivo e del Gruppo di Lavoro.

Novità di questa assemblea è stata la creazione del Gruppo di Lavoro, i cui membri saranno di supporto operativo al Direttivo e al Presidente. Eletto all'unanimità il presidente Piero Ricci (Caffè Clementino – Santarcangelo) e il vicepresidente Giulio Brandinelli (Girometti Formaggi – Santarcangelo). Una scelta di continuità con la precedente dirigenza. Eletti membri del Consiglio Direttivo: Piero Ricci, Giulio Brandinelli, Matteo Venturi, Marco Adelfio, Alex Bertozzi, Nino Conti, Massimo Bonvento. Città Viva rinnova così il suo ruolo, già ampiamente dimostrato negli anni passati, di promotore della città di Santarcangelo e in particolare delle attività commerciali, strizzando l'occhio al mondo dei social per poter raggiungere il numero maggiore di persone. In questi giorni, la nuova dirigenza, si appresta a valutare il programma degli appuntamenti per la prossima estate che saranno poi presentati alla prossima riunione programmata per metà marzo.