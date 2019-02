Fiamme nella notte distruggono auto parcheggiata a Miramare

Cronaca

Rimini

| 11:54 - 16 Febbraio 2019

Vigili del Fuoco in azione (Foto repertorio).

Potrebbe essere di natura dolosa l’incendio che ha distrutto una Bmw X3 parcheggiata a Miramare, in Viale Zurigo. I Vigili del Fuoco sono accorsi sul posto alle 2 e 20 della notte tra venerdì e sabato, quando le fiamme avevano già distrutto la parte anteriore della vettura. Gli operatori hanno impiegato quasi un’ora e mezza per aver ragione delle fiamme. Il proprietario ha dichiarato che l’auto era ferma da più di un giorno. Nei pressi del rogo non sono state trovate prove tangibili del dolo, ma il sospetto è proprio che l’incendio sia stato innescato da qualcuno. Hanno subito danni anche due auto parcheggiate accanto, una Fiat 500 e una Panda.