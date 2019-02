Volley A2 femminile, l'Omag domenica sfida la Zambelli Orvieto guidata dall'ex coach Solforati

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:05 - 16 Febbraio 2019

Il coach della Omag San Giovanni in Marignano Stefano Saja.

Omag a caccia di punti per continuare a guardare avanti. Domenica seconda sfida dela poule promozione con trasferta ad Orvieto con la Zambelli Orvieto degli ex, coach Solforati e Mila Montani. Si incontreranno e scontreranno due formazioni di alta classifica, con le umbre a soli due punti di distanza dalle romagnole: una situazione di sostanziale equilibrio per le due squadre protagoniste lo scorso anno delle semifinali di play-off e che quest’anno si sono affrontate solo nei quarti di finale di Coppa Italia. Un sestetto quello rupestre costruito per tentare il salto di categoria, intenzionato a far fruttare al massimo il buon momento di forma. Guidata da un esperto coach quale Matteo Solforati, la Zambelli sa di dover realizzare il più possibile nelle occasioni alla sua portata per non perdere il treno diretto verso la promozione.

D'altro canto la Omag, per cercare di espugnare la Rupe, si affiderà ancora una volta alle sue bocche da fuoco guidate con maestria da Ilaria Battistoni, coadiuvata dal capitano Giulia Saguatti. Cercherà quindi di andare contro tendenza rispetto alle gare esterne finora disputate e avrà il supporto dei propri tifosi visto che tantissimi si stanno organizzando per seguire la squadra

“La partita di Mondovì è stata letteralmente divisa in due.- dice Giulia Saguatti, il capitano - Nei primi due set abbiamo dominato la partita giocando veramente ad un livello altissimo. Negli ultimi tre ci siamo persi in errori e disattenzioni e abbiamo concesso troppo margine alle avversarie”.

Ora però bisogna guardarsi avanti e cercare di invertire la rotta partendo da una gara esterna. Domenica sarete ad Orvieto, squadra che tra l’altro avete superato brillantemente nella semifinale di Coppa Italia...

“Sappiamo che affrontare una squadra come Orvieto, soprattutto in casa sua, sarà dura. Ci servono tanta lucidità e determinazione nei momenti cruciali della partita".

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo Solforati dovrebbe schierare Prandi in regia, Decortes opposta, Montani e Ciarrocchi al centro, D’Odorico e Stavnetchei schiacciatrici, Cecchetto libero. Saja risponderà con Battistoni in palleggio, Manfredini a chiudere la diagonale, Saguatti e Fairs in posto 4, Lualdi e Caneva al centro, e Gibertini libero.

La seconda giornata di andata sarà completata dall’anticipo di sabato tra Perugia e Caserta, Trento contro Soverato, Collegno contro Martignacco e Mondovì ospiterà Ravenna.

L’incontro avrà luogo domenica 17 febbraio alle ore 17:00 al Palapapini di Orvieto e sarà trasmesso in diretta streaming, al seguente link: https://www.facebook.com/Streaming-Pallavolo-Zambelli-Orvieto-362175467564852/