A Riccione ‘Gioia’, uno show per la felicità: i migliori pattinatori in pista per beneficenza

| 10:47 - 16 Febbraio 2019

I migliori pattinatori italiani in pista.

I campioni del pattinaggio a rotelle italiano di oggi e di ieri “scendono in pista” per un evento di beneficenza per i bambini e hanno scelto di dedicare loro un nuovo evento sportivo, “Gioia”, il 16 febbraio al Play Hall di Riccione.

Dopo aver dato vita a tante sfide nei palazzetti di tutto il mondo, si ritroveranno assieme per dar vita a una “sfida” ancora più importante: aiutare i bambini. L’intero ricavato, infatti, verrà devoluto in beneficenza: quest’anno gli organizzatori hanno deciso di costruire un fondo pensionistico, vincolato alla maggiore età, in favore di Gioia Della Chiara, figlia di Giada Dell'Acqua, bravissima pattinatrice romagnola scomparsa prematuramente lo scorso ottobre.

Grazie anche alla grande risposta di decine di atleti e società sportive, l’evento del 16 febbraio al Play Hall di Riccione sarà solo la prima edizione di una manifestazione che continuerà nel tempo, per aiutare altri bambini e per valorizzare anche questo bellissimo sport, che tanti titoli internazionali ha donato all’Italia. In pista, a tal proposito, scenderanno pluricampioni di oggi e di ieri: da Andrea Aracu ad Alessandro Spigai, Andrea Poli, Elis Carriero, Manuel Santulini, Dario Betti, Mattia Qualizza, Rachele Campagnol, Silvia LambruschiMichela Troiani; coppie pluridecorate come quelle formate da Asya Sofia Testoni e Giovanni Piccolantonio, Dalila Laneve ed Elia Campagna, Luca Lucarloni e Rebecca Tarlazzi, Gaia Colucci e Marco Garelli; alcune tra le società sportive più importanti del panorama italiano come la SincroRoller di Bologna, la Polisportiva Comunale di Riccione, la Pietas Julia di Misano Adriatico e la Polisportiva Viserba Monte.

L’appuntamento è quindi il 16 febbraio al Play Hall di Riccione alle ore 21. Ingresso 10 euro (gratuito per i bambini sotto ai 13 anni), apertura della cassa ore 20. Data la notevole affluenza prevista, gli organizzatori si avvarranno del servizio di sicurezza e antincendio fornito dalla PJ Investigation.

Per chi fosse interessato, è possibile anche fare donazioni personali sul conto corrente dedicato: IBAN IT15S0857868000000020100920.

L’evento è patrocinato dal Comune di Riccione e dal CONI Comitato Regionale dell’Emilia Romagna.