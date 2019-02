A Riccione parte il corso di autodifesa personale femminile

Attualità

Riccione

| 09:37 - 16 Febbraio 2019

Corso di autodifesa femminile.

Avrà inizio giovedì 21 febbraio il corso gratuito di difesa personale femminile,organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con l' Arma dei Carabinieri,presso la palestra della scuola media F.lli Cervi, in via Ionio, 16 – Riccione dalle ore 19:30 alle ore 21:00 con cadenza settimanale. Il corso si concluderà il 18 aprile.



Per l'iscrizione alle lezioni gratuite, è necessario presentarsi presso l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico muniti di certificato medico per attività sportiva non agonistica; documento d’identità e codice fiscale.

In alternativa, sul sito istituzionale del Comune di Riccione, collegandosi al seguente link, è possibile scaricare il modello di domanda di partecipazione e di consenso al trattamento dei dati personali, che dovranno essere compilati e consegnati all’ ufficio URP:

https://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServePG.php/P/56561RIC0604 ,

Il corso è rivolto a tutte le donne con età non inferiore ad anni 17. Non è necessario essere residenti nel territorio comunale di Riccione. Non serve preparazione atletica particolare, il corso è adatto a tutti. E' necessario abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. Non serve tappetino, né altre attrezzature a supporto.



Per chiedere ulteriori informazioni si può inviare una mail a:

pariopportunita@comune.riccione.rn.it oppure telefonare allo 0541/608329.